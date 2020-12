BLACK & DAMNED - Album im Januar

Die deutschen Metaller BLACK & DAMNED beehren uns im Januar 2021 mit dem neuen Album "Heavenly Creatures". Die Band um Michael Vetter (g., ex-PUMP) und Roland "Bobbes" Seidel (v.) haben sich u.a. Axel Mackenrott (MASTERPLAN) ins Boot geholt.

Aktuell steht das Video zur Single 'Salvation' auf dem Plan:





BLACK & DAMNED sind:



Roland “Bobbes” Seidel - Vocals & Growlings



Michael Vetter - Guitar



Aki Reissmann - Guitar



Ali Gözübüyük - Bass



Axel Winkler - Drums



Album-Tracklist:



1. Salvation



2. Liquid Suicide



3. Born Again



4. The Wardress



5. War Is Just Another Word For Hell



6. A Whisper In The Dark



7. The 13th Sign



8. Decide On Your Destiny (CD exclusive track)



9. The World Bleed



10. Dreams To Stay Alive (CD exclusive track)



11. We Are Warriors



12. Heavenly Creatures