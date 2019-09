BLOOD EAGLE ist jetzt bei Nuclear Blast

Diese dänische Death Metal-Band besteht aus Mitgliedern der Bands VOLBEAT, MNEMIC, HATESPHERE, ILLDISPOSED und RAUNCHY und hat ihr Debütalbum "To Ride In Blood & Bathe In Greed" als Serie von drei EPs angekündigt, deren erste man im Bandshop bereits ordern kann. Hier ist daraus 'Feed On The Blood Of Man': Youtube.

BLOOD EAGLE ist dafür bei Nuclear Blast untergekommen und wird diese Lieder veröffentlichen:

Part I

Feed On The Blood Of Man

Unsung Zeros

Impact Irreversible



Part II:

Eyes Sewn Shut

Doctrine Of Death

Kill Your Tyrants

For Those Who Remain



Part III:

A Life That Rots Away

Worship The Wolf

Wall of Hate

Die Band kommentiert: "Wie fühlen uns geehrt, bei Nuclear Blast, einem der größten Plattenlabels der Welt, gesignt zu haben! Wir können nicht in Worte fassen, wie sehr wir uns freuen, endlich ein Zuhause für BLOOD EAGLE gefunden zu haben, um unsere Musik zu veröffentlichen. Da draußen sind Leute, die unsere Band hören wollen, was sehr klar in den Reaktionen auf unsere Festivalauftritte in Europa in den letzten Jahren zu erkennen war. Wir freuen uns und sind dankbar, mit den Leuten von Nuclear Blast zu arbeiten, weil sie es uns erleichtern werden, den EAGLE auf ein neues Level zu bringen.



Auf musikalischer Ebene sind wir von Bands wie NAPALM DEATH, BOLT THROWER, MORBID ANGEL und ein bisschen (etwa 2%) MASTODON inspiriert und werfen das alles zusammen in unseren musikalischen Schmelztiegel. Das Resultat ist unser neues Album "To Ride In Blood & Bathe In Greed" I, II, III, das, aufgeteilt in drei EPs, im September, Oktober und November erscheinen wird. Über Nuclear Blast Records."

