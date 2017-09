BLUES PILLS mit Live-DVD und -Blu Ray

Die schwedischen Senkrechtstarter werden am 3. November eine Live-Konserve nachschieben, die in Paris am am 30. Oktober 2016 aufgenommen worden ist und folgende Lieder enthalten wird:

"Lady In Gold Live In Paris":

1. Lady In Gold

2. Little Boy Preacher

3. Bad Talkers

4. Won't Go Back

5. Black Smoke

6. Bliss

7. Little Sun

8. Elements And Things

9. You Gotta Try

10. High Class Woman

11. Ain't No Change

12. Devil Man

13. I Felt a Change

14. Rejection

15. Gone So Long

Noch ist die DVD beziehungsweise Blu Ray noch nicht vorbestellbar, aber wir werden euch auf dem Laufenden halten, wenn beim Label Nuclear Blast die Vorbestellungen angenommen werden.

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Frank Jaeger Tags: blues pills live in paris