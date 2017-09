ASP: Neues Album

Am 27. Oktober wird das neue Album mit dem Titel "Zutiefst" erscheinen und vorher darf man bereits in die Singles reinhören: '20000 Meilen' ist bereits a, 4. August erschienen, 'Bernsteinmeerengel' wird am 22. September folgen. Das Album wird als limitierte Earbook Box Edition, 2-CD Earbook, Digibook und in verschiedenen limitierten Vinyl-Ausgaben erscheinen. Daraufhin geht es auf Tour mit GOTHMINISTER:

27.10.17 Oberhausen, Turbinenhalle

28.10.17 Leipzig, Haus Auensee

29.10.17 Hamburg, Markthalle

30.10.17 Stuttgart, Im Wizemann

03.11.17 Würzburg, Posthalle

04.11.17 Hannover, Pavillon

05.11.17 Saarbrücken, Garage

08.11.17 München, Backstage Werk

09.11.17 Berlin, Huxleys Neue Welt

10.11.17 Dresden, Alter Schlachthof

11.11.17 Heidelberg, halle02