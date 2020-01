BLÅÅDPALT: Schwerer Name, schwere Kost

Je mehr Norden, desto Death Metal. Inverse Records kümmert sich aufopfernd um die heimische finnische Musikflora. Das nächste Pflänzchen ist die Band BLÅÅDPALT, die am 28.02.2020 mit "Sliced To Perfection" ein neues Album wachsen läßt. Zwar nicht ganz so zart, aber wachsend.

Quelle: Inverse Records Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: bldpalt neues album death metal inverse records finnisch finnland powermetalde