BODOM AFTER MIDNIGHT - Deal mit Napalm Records

Das österreichische Label NAPALM RECORDS verkündet heute einen neue Band in ihrem Roster. Man konnte die finnische Band BODOM AFTER MIDNIGHT verpflichten. Die Band um Alexi Laiho stellt sich aus Mitgliedern von dessen ehemaliger Combo CHILDREN OF BODOM zusammen. BODOM AFTER MIDNIGHT unterzeichnete einen weltweiten Deal (exkl. Japan). Die Plattenfirma wird in Kürze weitere News zu dem Thema verkünden.

BODOM AFTER MIDNIGHT Line Up:

Alexi Laiho - vocals

Daniel Freyberg - guitar

Mitja Toivonen - bass

Waltteri Väyrynen - drums