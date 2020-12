Ursprünglich sollte es für GRAVE DIGGER im Frühjahr nächsten Jahres zusammen mit den Sepcial Guests MOTORJESUS auf Jubiläumstour gehen. Allerdings hat man sich jetzt dazu entschieden die komplette Tour auf 2022 zu verschieben.



Hier das Statement der Band: "Hallo Fans, ihr habt es wohl schon kommen sehen ... wir glauben nicht daran das es im Frühjahr 2021 wieder normale Konzerte geben wird. Aus diesem Grund haben wir unsere Tournee vom Frühjahr 2021 in den Januar 2022 geschoben. Alle bisher gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Wenn ihr uns und die Clubs unterstützen wollt, sichert Euch die Tickets für dieses geile Package. Bis dahin bleibt gesund ... P.S.: am nächsten Montag den 07.12.2020 kommen wir mit weiteren News zu Euch !!!"



Hier die neuen Termine der Fields Of Blood – 40 Years Anniversary Tour:

