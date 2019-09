BOMBUS kündigt

Die Göteborger habe ihr viertes Studioalbum mit dem Titel "Vulture Culture" für den 15. November angekündigt. Es werden diese Lieder auf dem von Daniel Johansson produzierten und Jens Bogren (OPETH, KATATONIA, DIMMU BORGIR) Album zu finden sein:

1) A Ladder - Not A Shovel

2) (You Are All Just) Human Beings

3) Mama

4) It´s All Over

5) In The Shadows

6) We Lost A Lot Of Blood Today

7) Vulture

8) Culture

9) Two Wolves and One Sheep

10) Feeling Is Believing