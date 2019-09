GRAVEYARD: Neue Videos

Am 20. September wird der vierte Longplayer der Spanier mit dem Titel "Hold Back The Dawn" erscheinen, auf dem auch 'Winds Like Daggers' zu finden sein wird: Youtube.

Hier ist die gesamte Trackliste:

1. Swarm of Flies

2. Winds Like Daggers

3. Of Extant Cults and Living Terrors

4. Hurled Unto Damnation

5. The Storm Above (Port Sulphur)

6. The Shrike

7. O Beast I Fear Thy Name

8. Madre de la Noche

Auch den Song 'Of Extant Cults And Living Terrors' kann man schon hören: Youtube.