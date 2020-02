BONFIRE: Erstes Video zum neuen Album!

Am 3. April erscheint das neue Album"Fistful Of Fire"der deutschen Hard Rock Legende BONFIRE via AFM . Mit dem Video zu dem Stück 'Rock'n'Roll Survivors' gibt es einen ersten Vorgeschmack:







"Fistful Of Fire" Tracklist:

01 The Joker

02 Gotta Get Away

03 The Devil Made Me Do It

04 Ride The Blade

05 When An Old Man Cries

06 Rock'n'Roll Survivors

07 Fire And Ice

08 Warrior

09 Fire Etude

10 Breaking Out

11 Fistful Of Fire

12 The Surge

13 Gloryland

14 When An Old Man Cries (Acoustic Version)





"Fistful Of Fire"-Tour in 2020:



02.04. DE Bad Friedrichshall

03.04. CH Aarburg

04.04. DE Reichenbach

05.04. DE Obermarchtal

06.04. DE München

07.04. DE Konstanz

08.04. CH Martigny

13.04. DE Köln

14.04. DE Gersthofen/Augsburg

15.04. DE Nürnberg

16.04. DE Hamburg

17.04. DE Kiel

18.04. DE Arnsberg

22.04. BE Ittre

23.04. DE Oberhausen

24.04. DE Mannheim

25.04. DE Kulmbach

26.04. DE Ingolstadt

16.05. DE Hagen

21.05. DE Marxheim

22.05. DE Illertissen

13.06. DE Losheim am See

16.07. DE Fritzlar

18.07. DE Baierbrunn

01.08. CZ Bakovnad Jizerou

20.08. DE Selk

19.09. DE Altenbergen