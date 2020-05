BONFIRE: Konzerte im September, Unplugged-Album

Die deutschen Hardrocker haben leider ihre Tourtermine verschieben müssen. Aus der Not machte die Band eine Tugend und arbeitet an einem Unplugged-Album namens "Keep The Bonfire Burning". Dieses kann man über eine Startnext-Kampagne bereits vorbestellen und der Band damit helfen, wobei es auch noch andere Fangoodies zu ergattern gibt.

Die verlegten Tourdaten wurden nun auch bereits terminiert. BONFIRE hofft, dass es nach dem 31. August wieder zu regulären Konzerten kommen wird, sodass die Termine gefährlich früh liegen. Hoffen wir das Beste:

06.09.2020 D-Obermarchtal, Kreuz

07.09.2020 D-Köln, Helios 37

08.09.2020 D-München, Backstage

09.09.2020 D-Konstanz, Kulturladen

10.09.2020 CH-Martigny, Sunset Bar

11.09.2020 CH-Aarburg, Musigburg

12.09.2020 D-Reichenbach, Die Halle

13.09.2020 D-Nürnberg, Hirsch

15.09.2020 D-Hamburg, Logo

16.09.2020 D-Arnsberg, Festhalle

17.09.2020 D-Augsburg, Sound Factory

18.09.2020 D-Amberg, Casino-Saal

19.09.2020 D-Altenbergen, Rock n Revel Festival

20.09.2020 D-Mannheim, 7er Club

21.09.2020 D-Ingolstadt, Kulturzentrum Neun / Neue Welt

22.09.2020 D-Ludwigsburg, Scala

25.09.2020 D-Nassau, Michelrock

26.09.2020 D-Waldbrunn – Schollbrunn, Party, Pogo und Promille Festival

23.10.2020 E-Madrid, Sala Nazca

24.10.2020 E-San Sebastián, C.C. Larratxo

25.10.2020 E-Barcelona, Sala La Nau

30.10.2020 D-Bad Friedrichshall Lemmy´s

31.10. 2020 D-Bebra Lokschuppen

13.11.2020 UK-Great Yarmouth, Hard Rock Hell Festival

22.01.2021 UK-London, The Underworld

27.02.2021 D-Homburg, Musikpark

05.03.2021 D-Hagen, Saal Stock

06.03.2021 BE-Ittra, Zik Zak

04.06.2021 D-Illertissen, End of Silence Festival

24.09.2021 D-Memmingen, Kaminwerk

Quelle: Crush concerts Redakteur: Frank Jaeger Tags: bonfire keep the bonfire burning tour 2020 tour 2021