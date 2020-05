TETRARCH: Erste Single des neuen Albums

Die Amis von TETRARCH haben just die erste Single ihres zweiten Albums "Unstable", das im Herbst erscheinen wird, veröffentlicht. Der Song hört auf den Namen 'I'm Not Right' und könnt ihr euch hier schon einmal anhören:

Gerade Fans von modernen Acts wie SLIPKNOT, PAPA ROACH oder KORN sollten hier mal auf "Play" drücken.

