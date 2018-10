Am 19. Oktober wird das Coveralbum "Legends" der deutschen Band BONFIRE über AFM erscheinen, doch danach wird es nochmal spannend. Unter dem Titel "Bonfire - A Night With Rock Legends" wird die Band auf Tour kommen und neben ihren eigenen Hits Klassiker der Rockgeschichte mit vielen Stars darbieten. Mit dabei werden sein Joe Lynn Turner (ex-RAINBOW, ex-DEEP PURPLE), Phil Mogg (UFO), Geoff Tate (OPERATION MINDCRIME), Dave Bickler (ex-SURVIVOR), Bobby Kimball (ex-TOTO), Robin Beck, Johnny Gioeli (HARDLINE, AXEL RUDI PELL), Chris Boltendahl (GRAVE DIGGER), James Christian (HOUSE OF LORDS), Paul Morris (ex-RAINBOW, DORO, NENA), Special Guest: Quaster (PUHDYS).

Hier wird das Ganze stattfinden:

02.11. Fischach – Staudenlandhalle

03.11. Weimar - Congresshalle

04.11. Fürth - Stadthalle

05.11. Frankfurt - Batschkapp

06.11. Oberhausen - Turbinenhalle

07.11. Bremen - Aladin

08.11. Berlin Columbiahalle

09.11. Paderborn – Schützenhof Messecenter

10.11. Ingolstadt - Saturn-Arena

11.11. Balingen - Volksbank-Messe

12.11. Saarbrücken - Garage

13.11. Alsdorf - Stadthalle

14.11. Hagen - Stadthalle

15.11. Würzburg - Posthalle

16.11. Alsfeld - Hessenhalle

17.11. Freiberg - Tivoli

18.11. CZ-Pilsen-Locomotive-Sporthalle

19.11. Magdeburg – AMO-Arena

20.11. Leipzig - Haus Auensee

21.11. Hannover - Capitol

Weitere Informationen gibt es auf der Bonfire-Webseite. Hier ist noch ein Tourtrailer: Youtube.