WACKEN METAL BATTLE 2019: Jetzt bewerben!

Der weltweit größte Metal-Band-Wettbewerb geht in die nächste Runde. Wacken Metal Battle Projektleiter Sascha Jahn sagt dazu: "Bei der Wacken Metal Battle treten jährlich Bands aus Ländern rund um den Globus an, beispielsweise aus China, Nord- und Südamerika, der Karibik, Israel, Indonesien und Südafrika. Eine internationale Fachjury kürt im Finale beim Wacken Open Air die fünf besten Teilnehmer, denen zahlreiche attraktive Preise von namhaften Sponsoren wie unter anderen Paiste und Marshall Amps winken. Die Wacken Foundation stiftet außerdem Preisgelder im Gesamtwert von 15.000 €."

Dazu gibt es zwei Vorentscheide im Marx in Hamburg am 4. Mai und am 30. Mai beim Rock am Stück Vatertach. Die beiden Sieger treten dann auf dem Dong Open Air gegeneinander an. Hier sind die Kriterien, wie sie in den offiziellen Unterlagen formuliert sind:

- Jede Band muss über ein Repertoire verfügen, das 30 Minuten umfasst und aus eigenen Songs besteht. Coverversionen sind ausgeschlossen.

- Zugelassen werden ausschließlich Bands ohne Plattenvertrag und es darf auch keine Unterschrift bei einem Label in naher Zukunft geplant sein.

- Bands, die bereits ein nationales oder internationale Finale gewonnen haben, sind von einer erneuten Teilnahme ausgeschlossen.

- Bands, die in einem der Vorjahre teilgenommen haben, dabei aber weder eine regionale Vorrunde noch ein Finale gewonnen haben, dürfen sich erneut bewerben.

Bewerbungen müssen außerdem ein Demo in digitaler Form mit 3-4 Songs, Bandfotos, eine Bandbiographie sowie eine Kontaktadressen beinhalten und an die folgende Adresse geschickt werden: sascha@ics-int.com