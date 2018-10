BONFIRE: neues Cover-Album

Wer schon immer mal wissen wollte, wie diverse mehr und weniger relevante Hardrock- und Metal-Klassiker geklungen hätten, wären sie von BONFIRE komponiert worden, darf jetzt in Freudentränen ausbrechen. Bereits am 19. Oktober erscheint das schlicht "Legends" betitelte Cover-Album, mit folgendem Inhalt:

CD1

01. Africa

02. Hold The Line

03. Rosanna

04. Man On The Silver Mountain

05. I Surrender

06. Stone Cold

07. Death Alley Driver

08. Black Masquerade

09. Burning Heart

10. Eye Of Tiger

11. Caught In The Game

12. Doctor Doctor

13. Lights Out

14. Rock Bottom

15. Child In Time



CD2

01. Jet City Woman

02. Silent Lucidity

03. Eyes Of A Stranger

04. Tears In The Rain

05. The First Time

06. Save Up All Your Tears

07. Hot Cherie

08. Dr. Love

09. Hallelujah

10. Rebellion

11. Heavy Metal Breakdown

12. Love Don't Lie

13. I Wanna Be Loved

14. King Of Dreams

15. Frei Wie Die Geier

16. Erinnerung

17. Alt Wie Ein Baum

