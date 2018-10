RADIANT: Erstes Video online

RADIANT wurde 2014 von Herbie Langhans (AVANTASIA, VOODOO CIRCLE) und den beiden ehemaligen SEVENTH AVENUE Musikern Flo Gottsleben und Markus Beck ins Leben gerufen. Die Band hat sich dabei grundehrlichen Hard Rock auf die Fahne geschrieben und präsentiert hier ihr erstes Video mit dem Titel 'Yes I Am'. Ihr Debutalbum wird am 09. November via Massacre Records veröffentlicht. Youtube.

Folgende 14 Titel werden darauf zu hören sein:

1. Yes I Am

2. I'm Alive

3. Silver Linings

4. You Rock

5. Dorian Gray

6. Forever One

7. Heroes

8. Liars

9. Not Worth After All

10. Paint The Grey

11. My Own Way

12. Should I Live With You

13. Life's Shadows

14. Hit The Night