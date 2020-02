BON JOVI veröffentlicht am 15.05.2020 das neue, schlichtbetitelte Album "2020". Mit 'Limitless' wurde der erste Song inklusive Video veröffentlicht:

https://www.youtube.com/watch?v=YKvGhAhikj4

Die Tracklist liest sich wie folgt:

01. Beautiful Drug

02. Unbroken

03. Limitless

04. Luv Can

05. Brothers In Arms

06. Story Of Love

07. Lower The Flag

08. Let It Rain

09. Shine

10. Blood In The Water

