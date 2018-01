BOREALIS: Neues Album im März

"The Offering" wird uns am 23. März über AFM Records serviert werden. Wir kennen bereits die Trackliste:

1. The Fire Between Us

2. Sign of No Return

3. The Offering

4. River

5. The Second Son

6. The Devil’s Hand

7. Into the Light

8. Scarlet Angel

9. The Awakening

10. The Path

11. Forever Lost

12. The Ghosts of Innocence

Mehr gibt es noch nicht zu berichten, außer dass die Band sagt, es wäre ihr bestes Album überhaupt. Ach was... *gähn*