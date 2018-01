SCHATTENMANN: Neues Video zu 'Generation Sex'

Das Debütalbum "Licht An" wird am 2. März über Drakkar erscheinen und nun legt die Band die zweite Single vor, die ein bisschen nach poppigen OOMPH! klingt und mit Text, Bildern und Titel doch recht simpel provozieren möchte. Seht doch mal selbst und schreibt in den Kommentaren, wie ihr das findet: Youtube.

Live könnte ich mir vorstellen, dass die Jungs aber ordentlich rocken. Hier kann man diese Aussage auf Herz und Nieren prüfen, wenn SCHATTENMANN für MEGAHERZ eröffnet:

03.03.2018 CH - Pratteln - Z7

04.03.2018 DE - Stuttgart - Das Cann

08.03.2018 DE - Frankfurt - Batschkapp

09.03.2018 DE - Hannover - Musikzentrum

15.03.2018 AT - Wien - Szene

16.03.2018 DE - Nürnberg - Hirsch

17.03.2018 DE - Berlin - Columbia Theater

22.03.2018 DE - Hamburg - Markthalle

23.03.2018 DE - Oberhausen - Turbinenhalle II

24.03.2018 DE - Leipzig - Hellraiser

14.04.2018 DE - München - Backstage Werk

27.04.2018 DE - Hexentanz - Losheim am See

28.04.2018 DE - Magdeburg - Factory

01.09.2018 DE - Black Castle - Mannheim

08.09.2018 DE - Rock4Peace – Flensburg