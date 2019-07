BORKNAGAR - der wahre Norden regt sich

Wie wir euch schon zur Jahreswende berichten durften, sind die Norweger BORKNAGAR seit geraumer Zeit dabei, ihr elftes Studioalbum in trockene Tücher zu bringen, und nun wird Vollzug gemeldet. Das kommende Studioalbum wird den Titel "True North" tragen und wurde - wie schon "Winter Thrice" (2016) - mit Jens Bogren im Fascination Street Studio aufgenommen. Mit einem Erscheinen des neuen Werks über Century Media / Sony Music ist am 27.09.2019 zu rechnen. Auch das Artwork lag in bewährten Händen, denn es wurde wieder mit Thor Erik Dullum und Marcelo Vasco Arts gearbeitet, die den Vorgaben entsprechend die Attribute "kalt" und "nordisch" sehr wörtlich genommen haben. Von dem aktuellen Line-up bestehend aus Bandgründer Øystein G. Brun (Gitarre), dem wieder als Hauptsänger aktiven Simen Hestnæs (Gesang, Bass), Lars A. Nedland (Keys und Gesang),

Bjørn Dugstad Rønnow (Drums) und Jostein Thomassen (Leadgitarre), wurde auch bereits bekannt gegeben, dass CRUACHAN-Multiinstrumentalist John Ryan der Band als Gastmusiker für allerlei Streicher-Instrumentarium sein Talent zur Verfügung gestellt hat.



Außerdem lässt die Band wissen, dass sie den Deal mit Century Media erneut verlängert hat und zudem die folgenden Gigs spielen wird:



BORKNAGAR live:

15.08.2019 Falun (Sweden) – Sabaton Open Air

06.12.2019 Madrid (Spain) – Madrid Is The Dark



Außerdem ist die Band für die Wacken Winter Nights im Februar 2020 bestätigt.







