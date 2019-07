Neues Video von ALL ELSE FAILS

Etwas softer als gewöhnlich präsentiert sich die kanadische Band ALL ELSE FAILS auf ihrer neuen Single 'Thrice Broken', zu dem ein Video bei YouTube zu sehen ist. Das Lied ist eine Auskopplung aus dem aktuellen Album "The False Sanctuary".





