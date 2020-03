BPMD: Ein neues Oha!-Projekt

Da hat sich Napalm Records aber einen Fisch gefangen: Hinter BPMD verbergen sich Bobby Blitz, Mike Portnoy, Mark Menghi und Phil Demmel, was auch gleichzeitig den Namen erklärt. Also Musiker aus OVERKILL, MACHINE HEAD, THE WINERY DOGS, DREAM THEATER, VIOLENCE, SONS OF APOLLO haben sich zusammengetan. Und demnächst wird wohl bereits neue Musik zu erwarten sein.

Foto: (c) alle Rechte liegen bei Scott Diussa, mit freundlicher Genehmigung von Napalm Records