ANCIENT CURSE: Vertragsunterzeichnung bei Pure Steel Records, neues Album angekündigt

Die Bremer Power/Prog Metal-Band ANCIENT CURSE konnte sich in den späten 80er Jahren mit einigen Demos, einer EP sowie mit den beiden Langeisen "Thirsty Fields" und "The Landing" einen guten Ruf erspielen. Und das nicht nur in der Region, auch international war das Quartett überaus erfolgreich. So schaffte es die Band mit dem Demo-Track 'Plastic Tears' auf Platz Eins der kubanischen Rock-Charts und schaffte es sogar eine erfolgreiche Tour auf Fidel's Eiland zu absolvieren.

Nach einer mehrjährigen Schaffenspause hat ANCIENT CURSE nun einen Deal bei Pure Steel Records unterzeichnet und ein neues Album angekündigt. Dieses wird den Titel "The New Prohecy" tragen und im Laufe der nächsten Monate erscheinen.

Einen Vorgeschmack liefert das schon seit längerer Zeit im Internet verfügbare Lyrik-Video zum Album-Track 'The Shadow':