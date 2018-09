BRAINSTORM kündigt Europa Headliner-Tour an.

Die süddeutschen Power-Metaller von BRAINSTORM veröffentlichen nun die Termine ihrer "Midnight Ghost" Europa Headliner-Tour. Wer schon einmal in den Genuss einer BRAINSTORM Live-Show kam, weiß dass ihn dort jede Menge Herzblut, Energie und unbändige Spielfreude erwarten. Also nicht zu lange überlegen und sich am besten zeitnah eines der begehrten Tickets sichern.

17/01/2019 GER HAMBURG – Logo

18/01/2019 GER ESSEN – Turock

19/01/2019 GER MANNHEIM - MS Connexion

20/01/2019 F PARIS - Petit Bain

21/01/2019 F COLMAR - Le Grillen

22/01/2019 NL NIJVERDAL - Cult Art

23/01/2019 GER BERLIN – BiNuu

24/01/2019 GER MÜNCHEN – Backstage

25/01/2019 CZ PRAGUE - Nova Chmelnice

26/01/2019 CZ ZLIN - Masters of Rock Café

27/01/2019 HU BUDAPEST - Barba Negra

29/01/2019 SLO LJUBLJANA – tbc

30/01/2019 GER INGOLSTADT - Eventhalle Westpark

31/01/2019 CH PRATTELN - Z 7

01/02/2019 GER MEMMINGEN – KAMINWERK

02/02/2019 GER STUTTGART – CLUBCANN

Zur Einstimmung auf das kommende "Midnight Ghost" Album eignet sich der sehenswerte Video-Clip zu 'Ravenous Minds'bestens.