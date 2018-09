Die unermüdlichen Power-Metaller von BRAINSTORM servieren uns kurz vor dem Erscheinen des mittlerweile zwöflten Albums ("Midnight Ghost") noch eine Vorspeise namens 'Revealing The Darkness'. Wer vorab also schonmal das Mitsingen üben will, kann das nun tun.

