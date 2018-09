SAMSAS TRAUM: Autogrammstunde und Release-Party zu

Am 02.11.2018 wird das neue Album von SAMSAS TRAUM erscheinen. "Scheiden tut weh" wurde über die Growdfundig-Plattform Indiegogo finanziert. Wer dort mit einem Fan-Paket die Band unterstützt hat, der wird ab 22.10.2018 mit seiner bestellten CD beliefert.



Am 02.11.2018 wird es um 16 Uhr dann eine Autogrammstunde im Saturm-Markt in Dresden geben. Ab 22 Uhr geht es dann im Darkflower Leipzig mit der Release-Party weiter. Dort wird dann das Album präsentiert.

Quelle: www.facebook.com/samsastraum.offiziell Redakteur: Swen Reuter Tags: samsas traum trauma tales indiegogo kampagne heiliges herz tineoidea ii alexander kaschte scheiden tut weh septian fajrianto wgt 2018 wave gotik treffen 2018 release party autogrammstunde darkflower leipzig saturn dresden