BRITISH LION kündigt neues Album an (IRON MAIDEN-Nebenprojekt)!

IRON MAIDEN's Steve Harris veröffentlicht mit seinem Nebenprojekt BRITISH LION das zweite Album "The Burning" am 17.01.2020. Das Album wird elf neue Tracks enthalt, die von Sänger Richard Taylor, den Gitarristen David Hawkins und Grahame Leslie, Steve Harris am Bass und Keyboarder/Schlagzeuger Simon Dawson eingespielt wurden.

Mit 'Lightning' gibt es einen ersten Vorgeschmack:

https://www.youtube.com/watch?v=nhtcRo1BB1g