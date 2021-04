BRUNHILDE motiviert mit neuem Video ' Come Out Come Out'!

BRUNHILDE ist entgegen vieler Vermutungen eine Female Fronted Alternative Rock-Band aus Deutschland mit starken GUANO-APES-Vibes. Das Album "To Cut A Long Story Short" erschien bereits am 26.02.2021, nun wurde Single Nummer sieben namens 'Come Out Come Out' inklusive Video veröffentlicht:

https://www.youtube.com/watch?v=WVKzGWnAdNo