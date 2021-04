Heute ist es soweit, die neue HELLOWEEN-Single "Skyfall" wird in allerlei bunten Formaten und digital veröffentlicht, und um 17:00 Uhr ist es dann Zeit für die Premiere des brandneuen Videoclips zu eben dieser Single. Schaut also unbedingt heute Abend auf YouTube vorbei, denn wer sich HELLOWEEN so klassisch wie episch wünscht, der wird an dem neuen Stück aus der Feder von Kai Hansen seine Freude haben.

Die Single ist der erste Vorgeschmack auf das am 18.06.2021 erscheinende neue Studioalbum "Helloween", das die Band erstmals als Septett zusammen mit den Rückkehrern Kai Hansen und Michael Kiske eingespielt hat. Das Stück 'Skyfall' ist auf der Single in einer siebenminütigen Single-/Video-Fassung enthalten, sowie zudem in einer zwölfminütigen Version mit einem alternativen Gesangsmix, den es nur auf der Single geben wird. Das Album wird dann im Juni eine ebenfalls zwölfminütige Version des Songs enthalten, diese allerdings mit einer anderen Gesangsverteilung.