BULLET: Neues Album & Tour

Am 30. April erscheint das neue Album von BULLET "Dust To Gold".



Die dazugehörige Tour der schwedischen Hard Rocker startet im Mai. Folgende Termine sind in unseren Breiten bestätigt:



03.05. Berlin - Musik&Frieden

04.05. Leipzig - Hellraiser

05.05. Markneukirchen - Framus&Warwick Music Hall

06.05. Bochum - Matrix

17.05. Siegburg - Kubana

18.05. CH-Pratteln - Z7

19.05. Mannheim - MS Connexion Complex

20.05. AT-Wien - Escape

23.05. München - Backstage

24.05. Nürnberg - Der Cult

25.05. Kassel - K19

26.05. Osnabrück - Bastard Club

27.05. Hamburg - Logo





