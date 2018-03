BULLET: Tourdaten und Video zu 'Ain't Enough' veröffentlicht

Jede Menge Neuigkeiten gibt es aus dem Lager der sympathischen schwedischen Rocker BULLET zu vermelden. Zum einen wird die Formation nur wenige Tage nach der Veröffentlichung ihres kommenden Drehers "Dust To Gold" endlich wieder einmal großflächig den deutschsprachigen Raum betouren.

Hier die Daten:

03.05. Berlin - Musik&Frieden

04.05. Leipzig - Hellraiser

05.05. Markneukirchen - Framus&Warwick Music Hall

06.05. Bochum - Matrix

17.05. Siegburg - Kubana

18.05. Pratteln - Z7

19.05. Mannheim - MS Connexion Complex

20.05. Wien - Escape

23.05. München - Backstage

24.05. Nürnberg - Der Cult

25.05. Kassel - K19

26.05. Osnabrück - Bastard Club

27.05. Hamburg - Logo

Zuvor erscheint am 6.4. als "Appetizer" eine limitierte 7"-Vinyl-Single mit dem neuen Song 'Fuel The Fire'. Als zweiter Track (also die Rückseite, denn von einer B-Seite kann hier wohl nicht gesprochen werden!) ist darauf übrigens eine Cover-Version des ANGEL WITCH-Klassikers 'Dr. Phibes' enthalten.

Und zum Schluss sei noch einmal auf das kommende Album "Dust To Gold" hingewiesen, das am 20.4. erscheinen und als CD bzw. Doppel-Vinyl sowie in digitaler Form aufgelegt wird.

Die Tracklist wurde bereits bekanntgegeben und liest sich wie folgt:

1. Speed And Attack

2. Ain't Enough

3. Rogue Soldier

4. Fuel The Fire

5. One More Round

6. Highway Love

7. Wildfire

8. Screams In The Night

9. Forever Rise

10. The Prophecy

11. Hollow Grounds

12. Dust To Gold

Einen ersten Höreindruck kann man sich bereits holen, und zwar in Form des bereits veröffentlichten Videos zu 'Ain't Enough':

https://www.youtube.com/watch?v=jSPUkvjaiBs&feature=youtu.be

Quelle: Oktober Promotion Redakteur: Walter Scheurer