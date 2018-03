HARD SUMMER FESTIVAL FALKENFELS 2018: Vorverkauf gestartet

Die Macher des Hard Summer Festivals haben auch für dieses Jahr wieder ein cooles Billing zusammengestellt. So konnte REFUGE (die legendäre Besetzung von RAGE mit Peavy, Manni,und Efthi) als Headliner verpflichtet werden. Und mit den Ungarn IRON MAIDNEM kommt eine der besten IRON MAIDEN Tribute-Bands Europas am 8. September ins niederbayrische Falkenfels.



Bis jetzt sind bestätigt:



REFUGE (GER)

https://www.facebook.com/refugegermany

SIGNS OF MADNESS (USA)

https://www.facebook.com/pg/signsofmadness

IRON MAIDNEM (HUN)

https://www.facebook.com/ironmaidnem

CONTRADICTION (GER)

https://www.facebook.com/contradictionmetal

WANTED INC. (GER)

https://www.facebook.com/Wantedinc



Weitere Bestätigungen folgen in Kürze!



Tickets gibt es ab sofort für schlappe 13,50 € plus 10% VVK Gebühr bei www.okticket.de



Es wird zudem eine kostenlose Campingmöglichkeit angeboten



Weitere Infos gibt es auf der Festivalhomepage

