BURIED REALM mit dem zweiten Clip

Am 24. Juli soll das Album "Embodiment Of The Divine" des Metalprojektes BURIED REALM von Josh Dummer aus den USA erscheinen. Zur zweiten "Single" der Scheibe, 'The Wonder And Terror Of Fortune', ist ab sofort bei YouTube ein Textclip verfügbar.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: buried realm the wonder and terror of fortune embodiment of the divine