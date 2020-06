Neues Video von SHARK ISLAND

Zu 'On And On' aus ihrem aktuellen Album "Bloodline" hat die kalifornische Rockband SHARK ISLAND ein Videoclip mit Bildern gemacht, wie sie eine gewisse gegenwärtige Pandemie eben zulässt, und bei YouTube veröffentlicht.





