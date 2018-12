BURNING WITCHES: Tourtrailer veröffentlicht

Die Schweizer Mädels BURNIN WITCHES werden GRAVE DIGGER auf der kommenden Tour als Special Guest begleiteten und freuen sich total drauf:







Die Band kommentiert:

"Es hat uns natürlich sehr gefreut, dass Chris Boltendahl uns beim Bang Your Head!!! Winterfestival direkt gefragt hat, ob wir Interesse hätten, mit GRAVE DIGGER zu touren. Das ist die erste große Tour für uns und wir fühlen uns natürlich geehrt, als Newcomer eine solche Chance zu bekommen. Da unser zweites Album im November veröffentlicht wurde, passt der Zeitpunkt natürlich perfekt! Wir sind super happy & READY TO FIGHT!"



»The Tour Of The Living Dead«

w/ GRAVE DIGGER

11.01. D Hanover - MusikZentrum

12.01. D Andernach - JUZ Live Club

13.01. CH Pratteln - Z7

14.01. D Munich - Backstage

15.01. D Aschaffenburg - Colos-Saal

16.01. D Saarbrücken - Garage

17.01. D Bochum - Zeche

18.01. D Glauchau - Alte Spinnerei

19.01. D Neuruppin - Kulturhaus

20.01. NL Rotterdam - Baroeg

22.01. D Hamburg - Martkhalle

23.01. D Berlin - Lido

24.01. D Bamberg - Live-Club

25.01. D Regensburg-Obertraubling - Airport-Eventhall

26.01. D Memmingen - Kaminwerk

27.01. D Ludwigsburg - Rockfabrik

28.01. F Paris - Petit Bain

29.01. UK London - Camden Underworld

30.01. B Vosselaar - Biebob

31.01. F Lyon - CCO Villeurbanne

01.02. E Bilbao - Santana 27

02.02. E Madrid - Sala Mon Live

03.02. E Barcelona - Razzmatazz 2

