BURNING WITCHES als Support für ROSS THE BOSS

Gleich nach Veröffentlichung ihres dritten Albums "Dance With The Devil" am 6. März 2020 werde die schweizer Damen BURNING WITCHES für niemand geringeren als ROSS THE BOSS auf der "Tour of Fire" den Live-Opener geben. Außerdem dabei: ASOMVEL.

01.04. D Bochum - Matrix

02.04. D Siegburg - Kubana

03.04. D Leipzig - Hellraiser

04.04. D Eisenhüttenstadt - Dock 18

05.04. D Hamburg - Knust (ohne ASOMVEL)

06.04. S Alvesta - Bullet Club

07.04. N Oslo - John DEE

08.04. N Haugesund - Flytten

10.04. DK Kolding - Godset

11.04. D Flensburg - Roxy

12.04. NL Nijverdal - Tattoo Easter Fest

13.04. NL Tilburg - Little Devil

15.04. NL Rotterdam - Baroeg

16.04. D Oldenburg - Amadeus

17.04. D Cham - 31 Jahre Mosh Club Kolmberg

18.04. D Mannheim - Delta Metal Meeting

19.04. D Würzburg - Posthalle

20.04. I Milan - Legend Club

21.04. CH Pratteln - Z7

23.04. E Barcelona - Sala Bóveda

24.04. E Valencia - Paberse Club

25.04. E Pozal de Gallinas - Galia Metal Fest

26.04. P Lisbon - RCA Club