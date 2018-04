BURY TOMORROW mit neuem Album, Video und Tour

Das fünfte Album der Band wird "Black Flame" heißen und am 13. Juli bei Music For Nations / Sony erscheinen. Das Album der Metalcoreler wird folgende Lieder enthalten:

01) No Less Violent

02) Adrenaline

03) Black Flame

04) My Revenge

05) More Than Mortal

06) Knife Of Gold

07) The Age

08) Stormbringer

09) Overcast

10) Peacekeeper

Ein erstes Video zu dem Lied 'Black Flame' gibt es auch schon: Youtube.

BURY TOMORROW wird uns auch live beehren. Hier kann man dabei sein:

20.04.2018 - Impericon Festival, Vienna, Austria

21.04.2018 – Impericon Festival, Oberhausen, Denmark

23.04.2018 – Pumpehuset, Copenhagen, Denmark

25.04.2018 – Fangelset, Gothenburg, Sweden

27.04.2018 – Orange House, Kiel, Germany

28.04.2018 – Impericon Festival, Leipzig, Germany

02.06.2018 – Rock am Ring, Nürburg Ring, Germany

03.06.2018 - Rock im Park, Nürnberg, Germany

05.06.2018 – Volxshaus Klagenfurt, Klagenfurt, Austria

06.06.2018 – In Fest, Milan, Italy

07.06.2018 – Greenfield Festival, Interlaken, Switzerland

09.06.2018 – Download Festival, Donnington, England

15.06.2018 – Download Fesitval, Paris, France

16.06.2018 – Bas Bett, Frankfurt, Germany

17.06.2018 – Forum Karlin, Prague, Czech Republic

18.06.2018 – Hydrozagadka, Warsaw, Poland

19.06.2018 – Musik & Frieden, Berlin, Germany

21.06.2018 – Graspop Metal, Dessel, Belgium

24.06.2018 – Keller Klub, Stuttgart, Germany

26.06.2018 – Markthalle, Hamburg, Germany

27.06.2018 – Musikcentrum, Hannover, Germany

29.06.2018 – Jera On Air, Ysselsteijn, Netherlands

30.06.2018 – Vainstream Rockfest, Münster, Germany