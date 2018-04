TOMORROW'S EVE ist zurück!

Die deutschen Progger haben ihre zehnjährige Veröffentlichungs-Auszeit beendet und werden am 27. April 2018 ihren neuen Longplayer "Mirror Of Creation III – Project Ikaros" über Dr. Music veröffentlichen. Aus diesem fünften Studiowerk gibt es bereits eine Auskoppelung auf Video zu 'Dream Within A Dream', die man hier sehen und hören kann: Youtube.

Die beiden Gründungsmitglieder Gitarrist Rainer Grund und Keyboarder Oliver Schwickert haben eine illustre RUnd eum sich versammelt. Mit dabei sind Martin LeMar (MEKONG DELTA, LALU, NACHTGESCHREI), Bass-Legende Mike LePond (SYMPHONY X, ROSS THE BOSS) und Schlagzeuger John Macaluso (YNGWIE MALMSTEEN, LABYRINTH, ARK, TNT).