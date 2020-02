BURY TOMORROW mit neuer Single

Das Stück heißt 'Choke' und wird ab 3. April auf "Cannibal", das hier bereits vorbestellt werden kann, zu finden sein: Youtube.

Sänger Dani sagt: "Dieses Album ist genauso für mich wie für die Fans. Es war ein kathartischer Prozess, einige der dunkelsten Momente meines Lebens anzusprechen. Für einige Menschen wird es hart, sich das anzuhören. Aber ich hatte das Gefühl, das ich das tun muss – wenn ich es mache, dann richtig. Ich bin kein Typ für halbe Sachen. An den Texten des kompletten Albums ist nichts, was ich ändern würde."

Diese Lieder werden enthalten sein:

1) Choke

2) Cannibal

3) The Grey (VIXI)

4) Imposter

5) Better Below

6) The Agonist

7) Quake

8) Gods & Machines

9) Voice & Truth

10) Cold Sleep

11) Dark Infinite