WOLF: Video zu 'Shoot To Kill', Tourdaten

Die Schweden heulen wieder. Diesmal wird das neuen Album "Feeding The Machine" heißen und daraus stammt auch das neue Lied: Youtube.

Am 13, März kann man die Maschine füttern und dann auch live erleben:

05.03.2020 (UK) Bristol - The Fleece

06.03.2020 (UK) Manchester - Academy 3

07.03.2020 (IRE) Dublin - The Grand Social

08.03.2020 (UK) Belfast - Limelight

10.03.2020 (UK) Glasgow - The Audio

11.03.2020 (UK) Sheffield - The Foundry

13.03.2020 (UK) Birmingham - The Asylum

14.03.2020 (UK) Norwich - Waterfront

15.03.2020 (UK) London - The Dome

17.03.2020 (FR) Paris - Petit Bain

19.03.2020 (NL) Utrecht - Helling

20.03.2020 (GER) Köln - Essigfabrik

21.03.2020 (GER) Aschaffenburg - Colos-Saal

22.03.2020 (GER) München - Backstage Halle

24.03.2020 (GER) Stuttgart - Im Wizemann

25.03.2020 (GER) Berlin - Lido

26.03.2020 (GER) Hamburg - Logo