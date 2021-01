BÖHSE ONKELZ: Fanclub veröffentlicht eigene Dokumentation

Es gibt wenige Bands in der deutschsprachigen Rockmusik die auf eine solche Fan-Treue bauen können wie die BÖHSEN ONKELZ. Das spiegelt sich nicht nur in ausverkauften Tourneen in den größten Locations des Landes wieder, sondern sorgt auch für beständig hohe Verkaufszahlen bei Allem was die Truppe aus Frankfurt veröffentlicht.

Wie groß dieses Fandom allerdings ist, lässt sich auch daran festhalten, dass die deutsche Musiklandschaft den Begriff des "Onkelz-Fan" kennt. Leider, und das muss man fairerweise festhalten, immer noch mit vielen negativen Aspekten belegt, welche einem Großteil der Supporter nicht gerecht werden.

Im Kern ist ein Onkelz-Fan nämlich E.I.N.S. (der musste sein): Leidenschaftlich in allen Bereichen welche seine Band betreffen.

Diese Leidenschaft sogt nun dafür, dass dieses Jahr der offizieller Fanclub der Onkelz seine eigene produzierte Musik-Dokumentation auf youtube.de veröffentlicht.

Unter dem Namen "Heilige Lieder - Neffen, Nichten & Geschichten" gibt es am 06.02.2021 (20:15 Uhr) einen 60min Einblick in die Fanwelt der BÖHSEN ONKELZ.

Anhand von fünf exemplarischen Geschichten soll die Verbundenheit der Fans mit ihrer Band aufgezeigt werden und vielleicht sogar dafür sorgen, dass man einen "Onkelz-Fan" mit anderen Augen sieht oder sich selbst in der einen oder anderen Situation wiedererkennt.

Quelle: B.O.S.C. - Böhse Onkelz Social Club e.V. Redakteur: Stefan Rosenthal Tags: bÖhse onkelz bosc deutschrock