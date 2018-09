Bang Your Head 2019: STORMWARRIOR bestätigt

Als zweite Band für das kommende "Bang Your Head!!!"-Festival von 11.-13.07.2018 in Balingen sind die hanseatischen Melodic-Speed-Metaller von STORMWARRIOR bestätigt, die bis dahin auch ihr neues Studioalbum in trockenen Tüchern haben wollen.

Bisher bestätigt:

DARK TRANQUILLITY

STORMWARRIOR