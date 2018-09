FINAL BREATH: Zweiter Albumtrailer

Merken: Über Metalville, am 19. Oktober, wird das neue FINAL BREATH-Album "Of Death And Sin" erscheinen. Jetzt hat uns die Band einen zweiten Albumtrailer spendiert: Youtube.

Die beiden Release-Shows sollte man nicht vergessen, da kann man das Album kaufen und gleich live erleben:

20.10.18 Lohr a. Main, Stadthalle

27.10.18 Mannheim, 7er Club