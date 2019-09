Bang Your Head 2020 - BENEDICTION bestätigt

Beim Jubiläumsfestival wird das "Bang Your Head" auch wieder Death Metal für uns aufbieten. Frisch bestätigt ist daher die just mit Kultsänger Dave Ingram wiedervereinigte britische Legende BENEDICTION. Bis dahin soll auch das erste neue Album seit elf Jahren in trockenen Tüchern sein.



Bisher bestätigte Bands:



BENEDICTION

HARDCORE SUPERSTAR

HEATHEN

KISSIN' DYNAMITE

LEATHERWOLF

MEMORIAM

RAGE

RIOT V

SKULLFIST

SPACE CHASER

UNLEASHED

TANKARD

WINTERSTORM

