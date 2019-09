RAGNAROK - Erste Single zum neuen Album im Onlinestream

Wie bereits berichtet werden die Sarpsborger Schwarzmetaller RAGNAROK ihr neuntes Album "Non Debellicata" am 15.11.2019 über Agonia Records veröffentlichen. Als Vorgeschmack haben die Norweger für euch nun die erste Single zur kommenden Scheibe auf YouTube hochgeladen, die RAGNAROK in glänzender Form präsentiert:

Trackliste des Albums:



1. Non Debellicata

2. Chapel of Shadows

3. Sanctimoneous

4. Bestial Emptiness

5. Nemesis

6. The Great Destroyer

7. Gerasene Demoniac

8. The Gospel of Judas Iscariot

9. Jonestown Lullaby

10. Asphyxiation

Ab Anfang November werden die Jungs zudem 21 Konzerte im Rahmen der "The Last Atonement"-Europatour zusammen mit IMMOLATION und MONUMENT OF MISANTHROPY bestreiten. Die vollständigen und genauen Tourdaten mit Adressen und Ticketbezugsquellen findet ihr auf Facebook; bisher sind folgende Gigs geplant:



07.11.2019 (D) Münster / Sputnikhalle

08.11.2019 (NL) Amersfoort / Flour033

09.11.2019 (NL) Tilburg / de Nieuwe Vorst

10.11.2019 (NL) Enschede / Metropool

13.11.2019 (I) Milan / Slaughter Club

14.11.2019 (I) Rome / Traffic

15.11.2019 (I) San Dova di Piave / Revolver

16.11.2019 (CH) Sion / Le Port Franc

17.11.2019 (D) Trier / Mergener Hof

18.11.2019 (F) Niort / Camji

19.11.2019 (F) Paris / Backstage

21.11.2019 (GB) Manchester / Rebellion

22.11.2019 (GB) London / The Dome

23.11.2019 (NL) Rotterdam / Baroeg

26.11.2019 (D) Munich / Backstage

27.11.2019 (CZ) Praga / Nova Chmelnice

28.11.2019 (PL) Bielsko BIała / Rudeboy

29.11.2019 (PL) Łódź / Magnetofon

30.11.2019 (D) Berlin / Lido

01.12.2019 (PL) Poznań / U Bazyla





