Bang Your Head!!!-Festival mit HAMMERFALL Special-Show

Wie schon angedeutet, wird die Show des Samstags-Headliners HAMMERFALL ein ganz außergewöhnliches Konzerterlebnis!



Anlässlich der 20jährigen Veröffentlichungs-Jubiläums des Klassikers "Glory To The Brave" haben sich die Schweden etwas Besonderes für die Besucher des Festivals ausgedacht, das es so in Deutschland nur beim "Bang Your Head!!!-Festival" zu sehen und zu hören geben wird.

Das Quintett wird nicht alleine auf der Bühne stehen, sondern erhält Verstärkung von einer Band, die in ihrer Heimat zu den gefeierten Größen der einheimischen Folk-Szene gehört: DRAUPNER. Gemeinsam mit dem Trio, bei dem auch der dreifache Fiddle-Weltmeister Magnus Holmström mitmischt, werden HAMMERFALL eine ausgedehnte "Glory To The Brave"-Session präsentieren, die es in dieser Form noch nie gegeben hat. Dazu Sänger Joacim Cans:

"I have worked with these wizards of folk music before, and what they are capable of doing on their instruments is almost impossible. If Yngwie Malmsteen played key-fiddle his name would be Magnus Holmström. This will truly be an epic and unforgettable addition to the live set!”

Weitere Infos zum "Bang Your Head!!!-Festival" gibt es hier