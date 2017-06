MARTY FRIEDMAN: Neue Scheibe kommt im August

Ex-MEGADETH Saitenhexer MARTY FRIEDMAN veröffentlicht sein neues Album "Wall Of Sound" im August über Prosthetic Records.

Die Tracklist liest sich wie folgt:

01. Self Pollution

02. Sorrow And Madness (featuring Jinxx of BLACK VEIL BRIDES)

03. Streetlight

04. Whiteworm

05. For A Friend

06. Pussy Ghost (featuring Shiv Mehra of DEAFHEAVEN)

07. The Blackest Rose

08. Something To Fight (featuring Jørgen Munkeby of SHINING)

09. The Soldier

10. Miracle

11. Last Lament

Zum Aufwärmen gibt es den Song 'Self Pollution' hier zu hören.

Quelle: Blabbermouth Redakteur: Frank Hameister Tags: marty friedman megadeth metal