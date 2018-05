Bang Your Head!!! - EUROPE bestätigt

Wie die Veranstalter des "Bang Your Head!!!" eben mitteilen, wird die schwedische Hardrock-Legende EUROPE als einer der Hauptacts des Festivals im Juli die Balinger Bühne betreten. Die Schweden, die Balingen zuletzt anno 2014 beehrten, werden im Rahmen der donnerstäglichen Festivaleröffnung den Hauptact geben, und so vielleicht mit Hits wie 'The Final Countdown' und 'Carrie' die eine oder andere Träne trocknen, die ob der kürzlich erfolgten ANTHRAX-Absage vergossen wurde.

Das traditionsreiche Festival am Fuße der Zollernalb findet heuer vom 12. - 14.07.2018 wie immer auf dem Balinger Messegelände statt. Bisher bestätigt sind ACCEPT, ALESTORM, ALPHA TIGER, AMARANTHE, AMORPHIS, ANNIHILATOR, BURNING WITCHES, CLOVEN HOOF, CRASHDIET, CRAZY LIXX, DEBAUCHERY, DORO, ECLIPSE, EUROPE, EXODUS, GIRLSCHOOL, GOD DETHRONED, HEXX, INSOMNIUM, JAG PANZER, LOUDNESS, MOB RULES, MYSTIC PROPHECY, NIGHT DEMON, OVERKILL, POWERWOLF, PRIMAL FEAR, PRIMORDIAL, RECKLESS LOVE, REFUGE, SKELETON WITCH, TYGERS OF PAN-TANG, VISIGOTH