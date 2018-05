GUNS N' ROSES: Das ist in der

Limitiert auf 10000 Stück - aber ich glaube, das ist in Bezug auf die GUNS N' ROSES tatsächlich eine Limitierung, obwohl das Teil mit 975 Euro nicht gerade etwas für den schmalen Geldbeutel ist. Ich sage euch mal, was da drin ist, wobei - es ist besser, ihr guckt euch das mal an: Youtube.

Als Liste sieht das so aus:

LIMITED NUMBERED EDITION – 10,000er Auflage weltweit

Holzbox mit veganem Leder mit aufgeprägten GN’R Logos

Handgefertigtes 3D-Kreuz

96seitiges Hardcover Buch mit unveröffentlichten Fotos aus Axls Privat-Archiven und einer Unzahl an Memorabilia – Schuber aus veganem Leder und Buchcover mit geprägten GN’R Logos

4 CDs

Sieben 180-g audiophile 12-inch Vinyle

Alle Vinyle-Schnitte von den 192kHz 24-bit remasterten High-Resolution Audios

Original Album auf 2 LPs s für ein maximales Hörerlebnis

LIVE LIKE A SUICIDE EP (1-LP) mit dem extra Track “Shadow Of Your Love”

B-sides N’ EPs (1-LP)

1986 Sound City Session N’ More (3-LPs)

6 Repliken von 7-inch Singles + neue 7-inch Single von “Shadow Of Your Love” auf gelbem Vinyl

32GB Metall-Kreuz inkl. USB Stick mit High-Resolution Audio Formaten aller 4 CDs

192kHz 24-bit AIFF Files

96kHz 24-bit AIFF Files

1kHz 16-bit AIFF Files

12 Neue illustrierte Drucke zu jedem Song des Albums

5 handgefertigte und aus Metall gegossene Band Skull Face Ringe

5 handgefertigte und aus Metall gegossene Band Skull Face Reversnadeln

5 Metall-Gitarrenplektren mit den Band Skull Faces & Unterschriften

5 zuvor unveröffentlichte Drucke der Bandmitglieder

5 GN’R Logo-Buttons

Robert Williams Kunstdruck 12”x24”

Replika ‘85/’86 Gig Banner 27”x40”

Der damalige Einladungsflyer für den “Welcome To The Jungle” Videodreh, handgeschrieben von Slash

Turntable Mat / Schallplattenspieler-Aufleger

Microfaser Reinigungstuch für Vinyl

7-inch Large Hole Adapter

6 Repliken Early Years Gig Flyers

6 Aufbügler mit aufgenähnten Logo Patches

2-inch Sammler-Münzen

Bandana mit Silber-Metallic Schrift

2 Poster 24”x36”

Abzieh-Tattoos der Bandmitglieder

3 Repliken von Ticket-Abrissen

Echtheitszertifikate

Na, wer ist jetzt angefixt? Hier kann man es bestellen: GUNS N' ROSES-Shop.

