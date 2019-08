Bassist Alexander Friberg ist bei NECROPHOBIC draußen

In einer kurzen Mitteilung via Facebook gab die schwedische Black/Death-Metal-Band NECROPHOBIC am vergangenen Donnerstag bekannt, dass man sich aus "verschiedenen Gründen" vom Bassisten Alexander Friberg (Bild: Archiv) getrennt habe, ihm jedoch für eine großartige gemeinsame Zeit danke und für seine Verpflichtungen bei NAGLFAR und seiner Stammband FIRESPAWN alles Gute wünsche. Ein dauerhafter Nachfolger für Friberg wurde von Seiten der verbliebenen Bandmitglieder bisher nicht bestätigt.



Der betroffene Bassist selbst gab sich noch am selben Tag im Kommentarbereich auf Facebook sowie im Detail über Instagram schockiert und schwer betroffen. Alexander Friberg teilt darin mit, dass er elf Jahre lang Teil der Band gewesen sei, nur um nun zu erleben, dass seine so genannten "Brüder" ihn während seiner Auszeit ohne Vorwarnung durch den Sessiondrummer ersetzten, der nach Fribergs Worten nur temporär für ihn einspringen sollte. Wie Friberg weiter mitteilt, wolle er die Sache aber nun positiv angehen und mehr Zeit in seine anderen Bands FIRESPAWN und NAGLFAR investieren sowie mit seiner Familie verbringen.







